شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: المقاولون عانى عدم ثبات التشكيل.. ولدينا مشكلة "رأس الحربة "منذ رحيل الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن الفوز كان هدف فريقه من بداية مباراه ضد المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري، مؤكدا أنه كان هناك سيطرة في الشوط الأول ونفذنا الضغط العالي في الشوط الاول ولم نستثمر الفرص والهواء الشديد في الملعب أثر على الأداء.

تعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

قال مدرب المقاولون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان يجب ترجمة الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف وكنا أفضل في الشوط الاول عن الشوط الثاني، وكنا نلعب أمام فريق محترم بحجم المقاصة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري".

تابع النحاس "الملعب ملعبنا وملعبهم ولا يوجد أفضلية لفريق على الآخر، وكان لدينا مشاكل كثيرة وعدم ثبات في التشكيل بسبب الظروف الصعبة التي مررنا بها وعانينا من الإصابات، وكان لدينا مشكلة في مركز رأس الحربة بعد رحيل سيف الجزيري للزمالك وبعد الشعور بجاهزية هيثم الجويني بدأنا الدفع به وكذلك نحاول تجهيز ايدو موسيس، مشيرا إلى أن الفريق يعمل بهدوء وهو ما ظهر في المباراتين الأخيرتين عن كل المباريات وتكون بداية في الفتة القادمة.

شدد على أن ثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني يمنحنا دافع على تقديم أفضل مستوى، مشيرا إلى أنه يسعى لإعادة المقاولون إلى مركزه الطبيعي خاصة بعد النتائج القوية التي قدمها في الموسمين الماضيين.