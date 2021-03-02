شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن اختبارات لدفعة جديدة لمحكمات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب لتلقي دفعة جديدة لمحكمات اللعبة ، على ألا يقل سن المتقدمات للاختبار عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة ، وأن تكون المتقدمة من المسجلات في قوائم الأندية لأي قسم أو أي مرحلة سنية أو من طالبات إحدى كليات التربية الرياضية.

وحدد الاتحاد يوم السبت 27 مارس الحالي موعدا للاختبار، على أن يكون يوم الخميس 25 مارس آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في المقر الرئيسي للاتحاد أو أي من فروعه بأنحاء الجمهورية.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الكونغو والسنغال المقرر لها يوم 26 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

كما قررت لجنة الحكام بالكاف، أن يعاون محمود البنا فى المباراة كل من سمير جمال مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان ، ومحمد عادل حكما رابعاً.

وتقام المباراة على ملعب القومي ماسمبي في برازافيل عاصمة الكونغو، ويتصدر منتخب السنغال المجموعة برصيد 12 نقطة بينما يحتل منتخب الكونغو الوصافة برصيد 7 نقاط.