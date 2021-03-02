الامارات | نادي الشارقة: العنبري بصحة جيدة وسيعود قريبا لقيادة الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة: العنبري بصحة جيدة وسيعود قريبا لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أن مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري بصحة جيدة وسيعود قريبا لقيادة الفريق، بعدما كان قد تعرض أخيرا إلى وعكة صحية طارئة حرمته من قيادة الفريق في مباراته الأخيرة أمام الجزيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وأضاف الشارقة: من القلب نقولها شكرا لطيب مشاعركم وتفاعلكم، ونطمئن الجميع بأن مدربنا الوطني عبد العزيز العنبري في صحة جيدة".

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