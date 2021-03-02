شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 سنوات لموظف استولى على شريحة هاتف وليد سليمان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، الثلاثاء،بحبس موظف بإحدى شركات الاتصالات 3 سنوات، في اتهامه بالتزوير والاستيلاء على شريحة هاتف محمول تخص وليد سليمان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي.

وفي وقتٍ سابق، اتهم «سليمان» بمحضر الشرطة، شخصًا مجهولاً بالاستيلاء على رقم هاتفه المحمول، وأجرى منه مكالمات هاتفية تسببت له في أضرار مادية.

وبدأت الواقعة بعد اكتشاف لاعب الأهلي ارتفاع قيمة فواتيره على أحد خطوط الهاتف الذي يمتلكه، وقال إنه اتفق مع إحدى شركات الاتصالات على فتح حساب يضم عائلته ويسدد قيمة الفواتير بانتظام، إلا أنه فوجئ بمبلغ ضخم على أحد الخطوط الذي يمتلكه، والذي تبين الاستيلاء عليه من قبل أحد الموظفين بالشركة، والذي استبدل الشريحة بذات الرقم على شريحة يملكها اللاعب ليستمر في إجراء المكالمات، ويسدد حسابها اللاعب الذي تقدم ببلاغ.