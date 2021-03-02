شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يراقب مدافع الجزائر تمهيداً لضمه في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، والمهتمة بشؤن فريق ليقربول، بعودة الريدز للاهتمام بالمدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس، لتدعيم دفاع حامل لقب الدورى الإنجليزى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وشهدت الفترات الماضية، وجود اهتمام من ليفربول بضم ماندي في أكثر من مناسبة، إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مختلفة.



وبحسب صحيفة «ليفربول إيكو»، فإن الليفر ما زال يرغب في تعزيز دفاعاته في الصيف، على الرغم من ضم الثنائي بن ديفيز وأوزان كاباك، حيث تعاقد ليفربول مع الثنائي في الميركاتو الشتوي الماضي، وانضم الأول بشكل نهائي، بينما انضم الثاني على سبيل الإعارة، ومع ذلك، فإن مشاكل ليفربول الدفاعية لا زالت قائمة، مما دفع النادي للتفكير في ضم الدولي الجزائري عيسى ماندي، وينتهي عقد ماندي مع بيتيس بنهاية هذا الموسم، وبالتالي سيحدد وجهته المقبلة وينضم للنادي الذي يريده بشكل مجاني.



ويعاني ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، منذ بداية الموسم على الصعيد الدفاعي، وتحديدا بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، وأخيرا جويل ماتيب.