شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: نسعى لإعادة المقاولون لمكانته الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع مصر المقاصة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان المقاولون العرب تعادل سلبيًا مع مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«كانت لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لكي يبتعد الفريق عن شبح الهبوط، ولكن التوفيق لم يحالفنا في الفرص التي أتيحت لنا تحديدًا في الشوط الأول»، مضيفًا :«في النهاية راض عن التعادل، خاصة أننا كنا نواجه فريق كبير».

وأضاف :«نسعى للفوز في المباريات المقبلة، لإعادة المقاولون، لمكانته الطبيعة في جدول الدوري»، مضيفًا :«كانت لدينا مشاكل كبيرة في بداية الموسم، بسبب الغيابات نتيجة الإصابات التي ضربت الفريق، وهو ما أثر بالسلب على أداء ونتائج الفريق».

وأوضح :«لا أفكر في الرحيل عن المقاولون العرب بعد الثقة الكبيرة والدعم الذي وجدته من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة، في الفترة الماضية».