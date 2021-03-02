شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مشتعلة بين مرشحى رئاسة برشلونة بسبب مصير ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأجواء الانتخابية داخل برشلونة اليوم بعدما تحدث مرشحو الرئاسة في انتخابات برشلونة المقبلة عن مصير ليونيل ميسى نجم البارسا، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسى مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بشأن التجديد.

وسلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على ما قاله مرشحو الرئاسة خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا، عن ميسى خلال مناظرة بين الثلاثي.

وقال فيكتور فونت إنه «يجب أن يستمر ميسى.. إنه جزء أساسي من المشروع الرياضي الذي أضعه للنادي بقيادة تشافى.. إنه جزء من الحل الاقتصادي لأزمة برشلونة.. وسنقدم له عقدا مدى الحياة».

فيما قال خوان لابورتا: «ربما لا نستطيع المنافسة على المستوى المالي، لكن استمرار ميسي لا يتعلق بالمال، إنه يريد إنهاء مسيرته الرياضية على أعلى مستوى، وأنا لدي علاقة احترام مع ميسي، ومتأكد أنه لن يستمر في برشلونة إذا فاز مرشح آخر».

وعبر كل من فريكسا وفونت ورد توني فريكسا عن غضبهم لهذه الكلمات: «الآن نتفق جميعا على ضرورة استمرار ميسى، لكن عندما أرسل فاكس للرحيل قال البعض إنه كان عليه الذهاب إلى مانشستر سيتي، المشروع الرياضي الذي اقترحه هو ما يحبه ميسى، وسيقرر الاستمرار معي أيضا إذا نجحت».

وأشعل خوان لابورتا الأجواء حين هاجم فريكسا قائلا: «ميسى لم يكن راضيا عن دورك كمدير، كان هناك تسريب لتصريحات مفادها أن ميسى كان مستهلكا».

ونفى فريكسا مؤكدا: «علاقتي مع عائلة ميسى كانت دائما ممتازة».