شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط يرد على واقعة بن شرقي في امتحان القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت جامعة أسيوط بياناً حول ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد أساتذة كلية الحقوق المنتدب إلى جامعة سوهاج بوضع امتحان للفرقة الرابعة لمادة القانون الدولى الخاص يتضمن سؤال افتراضى عن وفاة لاعب نادى الزمالك أشرف بن شرقى المغربى الجنسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكيفية تقسيم ميراثه.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تؤكد تمسكها بالأعراف والنظم الجامعية، التى تنص على أهمية الحفاظ على جدية وانضباط ورق الأسئلة الموضوعة فى مختلف الكليات، ورفض استخدام الشخصيات العامة أو المساس بأسمائهم فى وضع الامتحانات بغرض جذب الانتباه أو إثارة البلبلة.

كما سوف تقوم إدارة جامعة أسيوط بإحالة تلك الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن صاحبها مرتكبها، وتهيب إدارة الجامعة بوسائل الإعلام وبالجمهور على صفحات التواصل الاجتماعى بعدم الانخراط وراء الأقاويل التى من شأنها إثارة البلبة مع ضرورة إتاحة الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والمتبعة في مثل ذلك النوع من المخالفات.