شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يجرى اتصالاً مع بن شرقى بعد واقعة جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى وزير التربية والتعليم العالى خالد عبدالغفار اتصالا هاتفيًا بأشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الذي ورد اسمه بامتحان مادة القانون الدولي بجامعة سوهاج.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عبدالغفار أعرب خلال الاتصال، عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك استنكرت الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج بعد أن عمد الدكتور أحمد عبدالموجود أستاذ القانون الدولى استفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسىء إلى اللاعب المغربى أشرف بن شرقى في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض، حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وأكدت اللجنة أنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسؤول عن تلك الواقعة ما يكفل عدم تكرارها مستقبلا، لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن.

وأكدت إدارة النادي استياءها التام مما حدث، وتطالب اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسؤولة عما حدث.