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صحيفة إنجليزية تكشف عن اتفاق فينالدوم مع إنتر ميلان

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل جورجينيو فينالدوم، نجم وسط ، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية هذا الموسم، ومنذ الصيف الماضي يرتبط اسمه بالانتقال للعب في تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.


ولكن، وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فينالدوم انهى اتفاق مع إنتر ميلان للانتقال واللعب في صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن إنتر هو الأقرب للحصول على خدمات فينالدوم في الصيف، حيث عقد اتفاق مبدئي مع المدير التنفيذي بيبي ماروتا، من أجل التوقيع للنيراتزوري.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق بين إنتر وفينالدوم كان منذ الصيف الماضي، إلا أن جائحة أجبرتهم على تأجيل الصفقة للصيف المقبل، وضمه مجانا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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