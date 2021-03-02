شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف عن اتفاق فينالدوم مع إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل جورجينيو فينالدوم، نجم وسط ليفربول، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية هذا الموسم، ومنذ الصيف الماضي يرتبط اسمه بالانتقال للعب في برشلونة تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.



ولكن، وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فينالدوم انهى اتفاق مع إنتر ميلان للانتقال واللعب في صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن إنتر هو الأقرب للحصول على خدمات فينالدوم في الصيف، حيث عقد اتفاق مبدئي مع المدير التنفيذي بيبي ماروتا، من أجل التوقيع للنيراتزوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق بين إنتر وفينالدوم كان منذ الصيف الماضي، إلا أن جائحة كورونا أجبرتهم على تأجيل الصفقة للصيف المقبل، وضمه مجانا.