شكرا لقرائتكم خبر عن في أحدث تصنيف للأندية.. الأهلي يتصدر عربياً وأفريقياً والزمالك في المركز 142 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
في أحدث تصنيف صدرمؤخراً لأندية العالم من موقع فوتبول داتابيز , مازال نادي بايرن ميونيخ متصدرا الترتيب متفوقا باكبر عدد من النقاط , 2081 نقطة , يليه نادي مانشستر سيتي ب 2039 نقطة ثم إنتر ميلان برصيد 1933 نقطة يليه ريال مدريد رابعا برصيد 1933 نقطة أيضا ليأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1920 نقطة ثم اتليتكو مدريد المتراجع برصيد 1900 نقطة وبعده برشلونة ب 1891 نقطة واحتل فريق ليفربول المركز الثامن ب 1848 نقطة.
أما على مستوى الأندية العربية والافريقية فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 43 عالمياً وذلك برصيد 1714 نقطة.
عربيا , حل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي محتلا المركز 70 عالميا ومتصدراً الأندية الأسيوية يليه نادي الترجي في المركز 79 عالمياً ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 100 عالميا والرابع أسيوياً وعربيا يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 130 عالميا والسابع اسيويا.
أما على المستوى الافريقي فجاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي يليه نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 132 عالميا والثالث افريقيا ثم نادي الزمالك في المركز 142 عالميا والرابع افريقيا وبفارق 99 مركزا عن النادي الاهلي.
وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط , بالاضافة الى أعلي 10 أندية إفريقية موضحا الترتيب العالمي والافريقي وعدد النقاط :
|
الترتيب
|النادي
|
النقاط
|
1
|
Bayern München
Germany
|
2081
|
2
|
Manchester City
England
|
2039
|
3
|
Inter Milan
Italy
|
1933
|
4
|
Real Madrid
Spain
|
1933
|
5
|
Paris Saint-Germain
France
|
1920
|
6
|
Atlético Madrid
Spain
|
1900
|
7
|
Barcelona
Spain
|
1891
|
8
|
Liverpool FC
England
|
1848
|
9
|
Juventus
Italy
|
1848
|
10
|
Manchester United
England
|
1842
|
11
|
FC Porto
Portugal
|
1838
|
12
|
Ajax Amsterdam
Netherlands
|
1836
|
13
|
Atalanta
Italy
|
1833
|
14
|
RasenBallsport Leipzig
Germany
|
1826
|
15
|
Chelsea FC
England
|
1822
|
16
|
Sevilla
Spain
|
1818
|
17
|
Borussia Dortmund
Germany
|
1813
|
18
|
River Plate
Argentina
|
1801
|
19
|
AC Milan
Italy
|
1787
|
20
|
Wolfsburg
Germany
|
1782
|
21
|
Eintracht Frankfurt
Germany
|
1779
|
22
|
Shakhtar Donetsk
Ukraine
|
1777
|
23
|
Lyon
France
|
1769
|
24
|
Roma
Italy
|
1765
|
25
|
Slavia Prague
Czech Republic
|
1759
|
26
|
Arsenal
England
|
1759
|
27
|
Flamengo
Brazil
|
1754
|
28
|
Lille
France
|
1750
|
29
|
Lazio
Italy
|
1749
|
30
|
Rangers
Scotland
|
1746
|
31
|
Leicester City
England
|
1745
|
32
|
Tottenham Hotspur
England
|
1743
|
33
|
Villarreal
Spain
|
1741
|
34
|
Real Sociedad
Spain
|
1741
|
35
|
Sporting
Portugal
|
1739
|
36
|
SSC Napoli
Italy
|
1729
|
37
|
Bayer Leverkusen
Germany
|
1723
|
38
|
Boca Juniors
Argentina
|
1723
|
39
|
Borussia Mönchengladbach
Germany
|
1722
|
40
|
Internacional
Brazil
|
1722
|
41
|
West Ham United
England
|
1721
|
42
|
Benfica
Portugal
|
1715
|
43
|
Al Ahly
Egypt
|
1714
|
44
|
FK Red Star Belgrade
Serbia
|
1712
|
45
|
Flora Tallinn
Estonia
|
1708
|
46
|
PSV Eindhoven
Netherlands
|
1706
|
47
|
Olympiakos
Greece
|
1704
|
48
|
Racing Club
Argentina
|
1704
|
49
|
Young Boys
Switzerland
|
1701
|
50
|
Dinamo Zagreb
Croatia
|
1698
- أعلي 10 أندية إفريقية -
|
1
|
Al Ahly
Egypt
|
1714
|
عالميا
43
|
2
|
Esperance de Tunis
Tunisia
|
1642
|79
|
3
|
TP Mazembe
Congo DR
|
1588
|132
|
4
|
El Zamalek
Egypt
|
1575
|142
|
5
|
Mamelodi Sundowns FC
South Africa
|
1575
|143
|
6
|
Wydad Casablanca
Morocco
|
1542
|200
|
7
|
Etoile du Sahel
Tunisia
|
1541
|201
|
8
|
Al Hilal Omdurman
Sudan
|
1536
|213
|
9
|
CS Sfaxien
Tunisia
|
1533
|
217
|
10
|
Al-Merreikh
Sudan
|
1528
|227
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736