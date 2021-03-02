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في أحدث تصنيف للأندية.. الأهلي يتصدر عربياً وأفريقياً والزمالك في المركز 142 عالمياً

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

في أحدث تصنيف صدرمؤخراً لأندية العالم من موقع فوتبول داتابيز , مازال نادي بايرن ميونيخ متصدرا الترتيب متفوقا باكبر عدد من النقاط , 2081 نقطة , يليه نادي مانشستر سيتي ب 2039 نقطة ثم إنتر ميلان برصيد 1933 نقطة يليه رابعا برصيد 1933 نقطة أيضا ليأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1920 نقطة ثم اتليتكو مدريد المتراجع برصيد 1900 نقطة وبعده ب 1891 نقطة واحتل فريق المركز الثامن ب 1848 نقطة.

أما على مستوى الأندية العربية والافريقية فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 43 عالمياً وذلك برصيد 1714 نقطة.

عربيا , حل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي محتلا المركز 70 عالميا ومتصدراً الأندية الأسيوية يليه نادي الترجي في المركز 79 عالمياً ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 100 عالميا والرابع أسيوياً وعربيا يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 130 عالميا والسابع اسيويا.

أما على المستوى الافريقي فجاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي يليه نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 132 عالميا والثالث افريقيا ثم نادي الزمالك في المركز 142 عالميا والرابع افريقيا وبفارق 99 مركزا عن النادي الاهلي.

وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط , بالاضافة الى أعلي 10 أندية إفريقية موضحا الترتيب العالمي والافريقي وعدد النقاط :

الترتيب

النادي

النقاط

1

Bayern München

Germany

2081

2

Manchester City

England

2039

3

Inter Milan

Italy

1933

4

Real Madrid

Spain

1933

5

Paris Saint-Germain

France

1920

6

Atlético Madrid

Spain

1900

7

Barcelona

Spain

1891

8

Liverpool FC

England

1848

9

Juventus

Italy

1848

10

Manchester United

England

1842

11

FC Porto

Portugal

1838

12

Ajax Amsterdam

Netherlands

1836

13

Atalanta

Italy

1833

14

RasenBallsport Leipzig

Germany

1826

15

Chelsea FC

England

1822

16

Sevilla

Spain

1818

17

Borussia Dortmund

Germany

1813

18

River Plate

Argentina

1801

19

AC Milan

Italy

1787

20

Wolfsburg

Germany

1782

21

Eintracht Frankfurt

Germany

1779

22

Shakhtar Donetsk

Ukraine

1777

23

Lyon

France

1769

24

Roma

Italy

1765

25

Slavia Prague

Czech Republic

1759

26

Arsenal

England

1759

27

Flamengo

Brazil

1754

28

Lille

France

1750

29

Lazio

Italy

1749

30

Rangers

Scotland

1746

31

Leicester City

England

1745

32

Tottenham Hotspur

England

1743

33

Villarreal

Spain

1741

34

Real Sociedad

Spain

1741

35

Sporting

Portugal

1739

36

SSC Napoli

Italy

1729

37

Bayer Leverkusen

Germany

1723

38

Boca Juniors

Argentina

1723

39

Borussia Mönchengladbach

Germany

1722

40

Internacional

Brazil

1722

41

West Ham United

England

1721

42

Benfica

Portugal

1715

43

Al Ahly

Egypt

1714

44

FK Red Star Belgrade

Serbia

1712

45

Flora Tallinn

Estonia

1708

46

PSV Eindhoven

Netherlands

1706

47

Olympiakos

Greece

1704

48

Racing Club

Argentina

1704

49

Young Boys

Switzerland

1701

50

Dinamo Zagreb

Croatia

1698

- أعلي 10 أندية إفريقية -

1

Al Ahly

Egypt

1714

عالميا

43

2

Esperance de Tunis

Tunisia

1642

79

3

TP Mazembe

Congo DR

1588

132

4

El Zamalek

Egypt

1575

142

5

Mamelodi Sundowns FC

South Africa

1575

143

6

Wydad Casablanca

Morocco

1542

200

7

Etoile du Sahel

Tunisia

1541

201

8

Al Hilal Omdurman

Sudan

1536

213

9

CS Sfaxien

Tunisia

1533

217

10

Al-Merreikh

Sudan

1528

227

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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