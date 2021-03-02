شكرا لقرائتكم خبر عن في أحدث تصنيف للأندية.. الأهلي يتصدر عربياً وأفريقياً والزمالك في المركز 142 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في أحدث تصنيف صدرمؤخراً لأندية العالم من موقع فوتبول داتابيز , مازال نادي بايرن ميونيخ متصدرا الترتيب متفوقا باكبر عدد من النقاط , 2081 نقطة , يليه نادي مانشستر سيتي ب 2039 نقطة ثم إنتر ميلان برصيد 1933 نقطة يليه ريال مدريد رابعا برصيد 1933 نقطة أيضا ليأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1920 نقطة ثم اتليتكو مدريد المتراجع برصيد 1900 نقطة وبعده برشلونة ب 1891 نقطة واحتل فريق ليفربول المركز الثامن ب 1848 نقطة.

أما على مستوى الأندية العربية والافريقية فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 43 عالمياً وذلك برصيد 1714 نقطة.

عربيا , حل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي محتلا المركز 70 عالميا ومتصدراً الأندية الأسيوية يليه نادي الترجي في المركز 79 عالمياً ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 100 عالميا والرابع أسيوياً وعربيا يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 130 عالميا والسابع اسيويا.

أما على المستوى الافريقي فجاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي يليه نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 132 عالميا والثالث افريقيا ثم نادي الزمالك في المركز 142 عالميا والرابع افريقيا وبفارق 99 مركزا عن النادي الاهلي.

وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط , بالاضافة الى أعلي 10 أندية إفريقية موضحا الترتيب العالمي والافريقي وعدد النقاط :

الترتيب النادي النقاط

1 Bayern München Germany 2081 2 Manchester City England 2039 3 Inter Milan Italy 1933 4 Real Madrid Spain 1933 5 Paris Saint-Germain France 1920 6 Atlético Madrid Spain 1900 7 Barcelona Spain 1891 8 Liverpool FC England 1848 9 Juventus Italy 1848 10 Manchester United England 1842 11 FC Porto Portugal 1838 12 Ajax Amsterdam Netherlands 1836 13 Atalanta Italy 1833 14 RasenBallsport Leipzig Germany 1826 15 Chelsea FC England 1822 16 Sevilla Spain 1818 17 Borussia Dortmund Germany 1813 18 River Plate Argentina 1801 19 AC Milan Italy 1787 20 Wolfsburg Germany 1782 21 Eintracht Frankfurt Germany 1779 22 Shakhtar Donetsk Ukraine 1777 23 Lyon France 1769 24 Roma Italy 1765 25 Slavia Prague Czech Republic 1759 26 Arsenal England 1759 27 Flamengo Brazil 1754 28 Lille France 1750 29 Lazio Italy 1749 30 Rangers Scotland 1746 31 Leicester City England 1745 32 Tottenham Hotspur England 1743 33 Villarreal Spain 1741 34 Real Sociedad Spain 1741 35 Sporting Portugal 1739 36 SSC Napoli Italy 1729 37 Bayer Leverkusen Germany 1723 38 Boca Juniors Argentina 1723 39 Borussia Mönchengladbach Germany 1722 40 Internacional Brazil 1722 41 West Ham United England 1721 42 Benfica Portugal 1715 43 Al Ahly Egypt 1714 44 FK Red Star Belgrade Serbia 1712 45 Flora Tallinn Estonia 1708 46 PSV Eindhoven Netherlands 1706 47 Olympiakos Greece 1704 48 Racing Club Argentina 1704 49 Young Boys Switzerland 1701 50 Dinamo Zagreb Croatia 1698

- أعلي 10 أندية إفريقية -

1 Al Ahly Egypt 1714 عالميا 43 2 Esperance de Tunis Tunisia 1642 79 3 TP Mazembe Congo DR 1588 132 4 El Zamalek Egypt 1575 142 5 Mamelodi Sundowns FC South Africa 1575 143 6 Wydad Casablanca Morocco 1542 200 7 Etoile du Sahel Tunisia 1541 201 8 Al Hilal Omdurman Sudan 1536 213 9 CS Sfaxien Tunisia 1533 217 10 Al-Merreikh Sudan 1528 227