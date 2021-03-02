شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : حكام الفيديو أبلغوا حكم مباراة الجونة بعدم صحة ركلة الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن أحد حكام الفيديو أبلغ أن حكام الفيديو أخطروا حكم مباراة فريقه مع الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بأن ركلة الجزاء الأولى ليست صحيحة ورغم ذلك تم احتسابها.

وقال عامر لـ«المصري اليوم» إن سموحة أصبح «ملطشة» للأخطاء التحكيمية خلال الفترة الأخيرة، ولفت إلى أن فريقه يعاني من مشاكل تحكيمية متعمدة خلال المباريات السابقة ما أثر على نتائجه في الدوري الممتاز .