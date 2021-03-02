شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا . وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استئناف التدريبات الجماعية عقب التعادل مع وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة أمس في بطولة الدوري الممتاز مجموعة من التدريبات الخفيفة في صالة الجيمانزيوم اليوم.

وخضع لاعبو الفريق الأساسيون بمواجهة دجلة لمجموعة من تدريبات الاستشفاء على هامش المران الجماعي المقام على ملعب النادي، بينما شارك باقي اللاعبين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة المدير الفني، البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .