شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى ريال مدريد يدعمون الفريق قبل ديربى العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الإرتياح داخل فريق ريال مدريد، الذى بدأ تحضيراته للديربي المرتقب، الأحد المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أمام الجار اللدود ومتصدر الليجا أتلتيكو مدريد.

وتلقى زين الدين زيدان، المدير الفنى للنادى الملكى، أنباء سعيدة بعودة المدافع ميليتاو إلى التدريبات، مع احتمالية لحاق المهاجم كريم بنزيما باللقاء.

وسيخوض ريال مدريد الديربي رافعا شعار لا بديل عن الفوز، إذا كان يرغب في الإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على الدوري الإسباني، خصوصا بعد التعادل الصادم امام ريال سوسيداد.

ولم يظهر ميليتاو مع الفريق منذ طرده أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي، لكنه حضر مران اليوم، أما بنزيما أحد أهم أوراق الفريق، فقد يكون أبرز مفاجآت الديربي بعد أن ظهر بصورة طيبة.

كما نشر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، فيديو سعيدا لجماهير ريال مدريد، يظهر من خلاله وهو يمارس تدريبات الكرة في معقل تدريبات الميرنجي.

وشهد مران اليوم مشاركة راموس مع المجموعة التي تتعافى من الإصابة، وذلك لأول مرة بعد امتثاله للشفاء من إصابة الركبة التي خضع على أثرها لجراحة، وأصبح قريبا من العودة لخيارات زيدان في المباريات المقبلة، ودخل راموس في المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من إصابة الركبة بعد نحو 5 أسابيع، أي قبل 3 أسابيع من المدة المحددة لتعافيه، وهناك احتمالية لمشاركة راموس في مباراة الديربي المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، لكن الأمر متوقف على مدى تعافيه من الإصابة خلال الأيام الأربعة المقبلة التي تسبق المباراة، ولكنه قد يكون متاحا في مواجهة العودة أمام أتالانتا في دوري الأبطال.