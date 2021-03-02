شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. ميسي يقاتل لتصحيح مسار البرسا في نصف نهائي كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

برشلونة عملاق الدوري الإسباني يحاول غدا تحصيح مساره في بطولة كأس إسبانيا 2020-2021 عندما يلقتى إشبيلية على أرض ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في لقاء العودة لنصف نهائي بطولة كأس إسبانيا.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة على الأخبار المتلعقة بهذا اللقاء الهام والمرتقب خاصة وأن برشلونة خسر المباراة الأولى بهدفين نظيفين (برشلونة واشبيلية - برشلونة واشبيلية مباشر - برشلونه وإشبيليه كاس الملك - برشلونة وإشبيلية بث مباشر- برشلونه واشبيليه كاس الملك - برشلونه واشبيليه اليوم - مباشر برشلونه واشبيليه اليوم - بث مباشر مباراه برشلونه واشبيليه اليوم - ملخص مباره برشلونه واشبيليه اليوم- اهداف مباراه برشلونه واشبيليه اليوم - برشلونة واشبيلية القنوات الناقلة - برشلونة واشبيلية مباشر).

ويحاول رونالد كومان تصحيح مسار الفريق الكتالوني نسبيا خاصة وأنه لم يلفح حتى الآن في إنقاذ سفينة البرسا من الغرق سواء داخل الدوري الإسباني الليجا أو بطولة الدوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج أو كأس ملك إسبانيا الذي خسر المعركة الأولى في نصف نهائي.

وكان برشلونة قد وصل إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب في الوقت الإضافي على غرناطة 3/5 في ربع نهائي البطولة، في حين تخطى إشبيلية خصمه فالنسيا وتفوق عليه بثلاثية نظيفة 0/3 كانت كفيلة بوصوله إلى الدور نصف النهائي.