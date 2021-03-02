شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف موقف أرتيتا من أنباء ترشيحه لتدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن رغبة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال في تدريب برشلونة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه يركز في عمله مع آرسنال في الوقت الحالى.

كانت أنباء ترددت عن رغبة خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، في الاستعانة بخدمات أرتيتا حال رحيل رونالد كومان.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن أرتيتا مرحب بفكرة تدريب برشلونة، لكنه يركز حاليا على عمله كمدرب لآرسنال، وأشارت إلى أن أرتيتا لا يعتبر الخيار الأول للبارسا، حال رحيل كومان، وإنما أسطورة النادي تشافي هيرناديز المدير الفني للسد القطري.



وأوضحت الصحيفة أن «هناك بعض الإعجاب بعمل أرتيتا مع آرسنال، ومن الممكن أن يتولى تدريب برشلونة في المستقبل البعيد».