شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نفكر بالانسحاب من الدورى بعد فضيحة مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ان ما شهدته مباراة سموحة والجونة، من أحداث وصفها رئيس النادى بـ«فضيحة التحكيم»، تجعله يفكر في الانسحاب من الدورى العام.

وتعادل سموحة أمام الجونة بنتيجة 2-2، مساء اليوم الثلاثاء، في الغردقة بالجولة الـ 15 من بطولة الدوري العام.

وقال عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، «نفكر جدياً في الانسحاب من الدوري العام، بعد فضيحة التحكيم التي تحدث في الجونة الآن، بعد تقدم سموحة بهدف واحتساب 15 ضربة ركنية وسيطرة تامة لصالح سموحة، الحكم يحسب ضربتي جزاء مضحكتين، محمد سلامة حكم المباراة احتسب ضربة جزاء مضحكة على سموحة.. صعب جداً حكم يبدأ حياته العملية بهذا الشكل».