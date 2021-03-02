شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل التفاوض مع مهاجم «سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى متابعة الموزمبيقى لويس ميكيسون، لاعب سيمبا التنزانى، خلال مشاركته فى مباريات الفريق بدورى أبطال إفريقيا للوقوف على مستواه بشكل جيد قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع نادية لضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على التعاقد مع اللاعب بعد ظهوره بمستوى جيد خلال مواجهة الفريق الأخيرة التى انتهت بفوز الفريق التنزانى بهدف نظيف فى الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة.

فيما طلبت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، الجلوس مع موسيمانى خلال فترة التوقف الدولى المقبلة لمناقشته فى عدد من الأمور التى تخص الفريق، أبرزها أسباب تراجع الأداء بعدما أبدت اللجنة تحفظها على طريقة تعامل المدرب مع الفريق مؤخرًا وكيفية الخروج من أزمة التراجع الفنى لمعظم اللاعبين، كما تناقش اللجنة احتياجات الفريق من العناصر الجديدة وغيرها من الأمور التى تخص الفريق، وبرنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولى المقررة مارس الجارى.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه موسيمانى من إدارة النادى سفر الفريق بطائرة خاصة إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب على أرضه فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية لتجنب إرهاق اللاعبين من طول رحلة السفر، وينتظر أن يناقش مجلس إدارة النادى طلب المدير الفنى خلال اجتماعه المقبل.

وتقرر اصطحاب وليد سليمان، نجم الفريق، فى الرحلة، وذلك بعدما قرر الجهاز الطبى مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلى المقررة يوم 10 مارس الجارى ببطولة الدورى، وذلك بعد انتهاء فترة العلاج التى خضع لها مؤخرًا للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، فيما يخضع محمد الشناوى، حارس المرمى، لاختبار طبى قبل بداية تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على حالته بعد شكواه من كدمة فى العضلة الخلفية لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية أو استمراره فى التأهيل لحين تماثله للشفاء، خاصة بعد نصيحة الجهاز الطبى برئاسة أحمد أبوعبلة بضرورة حصول الحارس على راحة سلبية لإزالة آثار الكدمة، كما يخضع محمد هانى، الظهير الأيمن، لنفس الاختبار لشكواه من نفس الكدمة.

ويستأنف الأهلى تدريباته، اليوم، بعد الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين، الثلاثاء، لالتقاط الأنفاس، وذلك استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى المقررة، السبت المقبل، فى دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح خطة التحضير لمواجهة فيتا كلوب، كما ينوى المدير الفنى تخفيف الحمل التدريبى للاعبين بعد شكواهم من الإجهاد المستمر نتيجة ضغط المباريات على الصعيدين المحلى والإفريقى، كما يبدأ موسيمانى دراسة فيتا كلوب من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التى خاضها الفريق الكونغولى بدورى الأبطال للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة للمباراة.