شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميونى» يواصل تحطيم أرقام أسطورة «أتلتيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى كتابة اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ أتلتيكو مدريد، وبانتصار فريقه الثمين فى عقر دار فياريال بثنائية نظيفة، بالجولة 25 لليجا، عادل سيميونى رقم أسطورة التدريب الراحل فى تاريخ النادى المدريدى، لويس أراجونيس، فى عدد الانتصارات فى كل البطولات.

ورفع الـ«تشولو» إجمالى انتصاراته مع الفريق المدريدى إلى 308 مباريات، ليعادل الرقم القياسى لأسطورة النادى، سواء كلاعب أو كمدرب، والذى فارق الحياة أول فبراير 2014.

ورغم نجاح سيميونى فى معادلة رقم أراجونيس، إلا أنه يتفوق على المدرب الراحل بأنه حقق هذا الرقم خلال عدد مباريات أقل، بإجمالى 512 مقابل 612 مباراة لأراجونيس، وبمعدل أفضل للانتصارات بلغ 60.15% (308 انتصارات و120 تعادلا و84 خسارة)، مقابل 50.32% للمدرب الراحل (308 انتصارات و135 تعادلا و169 خسارة).