شكرا لقرائتكم خبر عن صراع نارى بين «اليونايتد» و«ليفربول» للتعاقد مع «فاران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى تجهيز أوراقه للحصول على خدمات الفرنسى رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن نادى مانشستر يونايتد دخل فى صراع شرس مع ليفربول للحصول على خدمات الفرنسى رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ويمتلك رافاييل فاران عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2022، لكن المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الميرنجى وصلت إلى نقطة الاستسلام.

وأشارت صحيفة «موندو» إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزى يُجهز مبلغًا يصل إلى 100 مليون يورو للظفر بخدمات رافاييل فاران صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد حدد 70 مليون يورو قيمة بيع فاران هذا الصيف بشكل مؤقت، لكن عملاق الدورى الإسبانى يأمل فى الحصول على أكثر من 100 مليون يورو للسماح له بمغادرة أسوار «برنابيو».

وبدأت إدارة نادى ريال مدريد الإسبانى التجهيز لرحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سينتهى عقد الفرنسى رافائيل فاران مدافع الفريق فى 2022، ولكن لم يتم التوصل معه حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد عقده. وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة ليفربول الإنجليزى بدأت محادثات مع الفرنسى رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد الإسبانى، بعد انتشار أنباء تفيد بأن الفريق الملكى يدرس بيع المدافع المخضرم خلال الصيف المقبل، نظرًا لتعثر تجديد تعاقده الذى ينتهى فى صيف 2022.

رافائيل فاران - صورة أرشيفية

وذكر موقع «ليفربول إيكو» الإنجليزى أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع رافائيل فاران خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول سيهدف للاستفادة من محادثات عقد رافائيل فاران المتعثرة فى ريال مدريد من خلال التوقيع معه هذا الصيف، ودخل فاران آخر 17 شهرًا من عقده فى سانتياجو برنابيو، وارتبط بشكل متزايد بالابتعاد عن إسبانيا.

وأشار موقع «أوك دياريو» الإسبانى إلى أن فاران مرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهى فى يونيو 2022 ومازالت المفاوضات مستمرة حول تجديد عقد نجم دفاع الملكى.