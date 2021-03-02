شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي: ثلاثي الزمالك سيفسخون عقودهم مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الكاتب السعودي محمد الخالد مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه اعتزام 3 لاعبين بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ تعاقدهم مع القلعة البيضاء بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الزمالك مقبل على فترة مظلمة وعلى الجميع التحرك مبكرا لتصحيح مسار الأبيض قبل فوات الأوان.

وقال الخالد عبر صفحته الشخصية على تويتر: «٣ لاعبين كبار في ⁧ الزمالك⁩ هيبتدوا يتحركوا عشان فسخ التعاقد بشكل رسمي».

وحرصت «المصري اليوم» على التواصل مع الكاتب السعودي محمد الخالد المعروف بانتمائه وتشجيعه للزمالك لاستيضاح الأمر، حيث أكد الخالد في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «أرفض الآن الإفصاح عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنهم من أبرز نجوم الفريق من بينهم ثنائي محترف ولاعب مصر تألق بشكل لافت للنظر مع الفريق لكنه تم استبعاده مؤخرا من التشكيل بداعي الإصابة، لكن الحقيقة هي رغبته في الرحيل».

وقال «الخالد»: «حرصت على كتابة التغريدة حتى يتحرك المسؤولون وينجحوا في إقناع اللاعبين بالبقاء قبل فوات الآوان».

يذكر أن الزمالك يواجه أزمة في التجديد لنجم الفريق فرجاني ساسي بسبب الأزمة المالية.