شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحى» يرفض التدخل فى أزمة الرباعى المستبعد فى الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، التدخل فى أزمة الرباعى عماد السيد، خالد قمر، محمود رزق، محمد عطوة، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم مع حسام حسن، المدير الفنى، وذلك بعدما قام باستبعادهم من معسكر الفريق فى مباراتى وادى جلة وإنبى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد مصيلحى رفض التدخل فى أزمة رباعى الفريق مع الجهاز الفنى، حيث أكد لأعضاء مجلس الإدارة أن استبعاد اللاعبين جاء وفقًا للرؤية الفنية لحسام حسن، وأنه لن يتدخل فى أى أمور فنية تخص فريق الكرة. وكان حسام حسن قرر استبعاد الخماسى عماد السيد، خالد قمر، محمد عطوة، محمود رزق، صبرى رحيل، من معسكر الفريق، وخوضهم تدريبات منفردة، قبل أن يقرر استدعاء «رحيل»، لمباراة إنبى الأخيرة، بسبب غياب السيد سالم، لوفاة والده.

وفى سياق آخر، رفض محمد مصيلحى الرضوخ لمطالب بعض الجماهير بإقالة حسام حسن، فى ظل النتائج السلبية التى يحققها الفريق فى مسابقة الدورى، والتى كان آخرها الخسارة من إنبى، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر رئيس زعيم الثغر استمرار الجهاز الفنى فى منصبه حتى نهاية الموسم الجارى، على أن يتم تقييمه بعد انتهاء المسابقة المحلية. ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات، وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات، أحرز لاعبوه 15 هدفًا، وتلقت شباكه 18 غيرها.

ويستعد الفريق السكندرى حاليا لخوض مباراة الإنتاج الحربى، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى.