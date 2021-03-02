شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي الأفضل في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أحمد حجازى مدافع نادى اتحاد جدة السعودى والمنتخب الوطنى، في صدارة قائمة الأفضل بمسابقة الدورى السعودى للمحترفين، دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 21 جولة من المسابقة.

وذكر موقع «دورى بلس» السعودى أن المدافع الدولى المصرى حصل على 6.92 / 10 في تقييم الجماهير لمستويات لاعبى أندية الدورى السعودى هذا الموسم، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب.

وأشار إلى أن أحمد حجازى تفوق على زملائه في الفريق، الحارس البرازيلى مارسيلو جروهى، الذي جاء في المركز الثانى، وجاء ثنائى الوسط رومارينيو، وجارى رودريجيز، في المركزين الثالث والرابع في القائمة، فيما جاء بانيجا، نجم إشبيلية الإسبانى السابق والشباب الحالى، في المركز الخامس.