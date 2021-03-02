وفاة مهاجم ليفربول الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ليفربول الإنجليزي أمس، وفاة مهاجمه السابق، يان سانت جون أمس الأول. وشارك سانت جون في 425 مباراة مع ليفربول خلال الفترة من 1961 إلى 1971 وسجل 118هدفا. وكان أهم هدف سجله في تاريخ ليفربول عندما سجل في الوقت بدل الإضافي في المباراة التي فاز بها ليفربول على ليدز يونايتد 2 / 1، ليتوج فريقه بأول ألقابه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1965 تحت قيادة المدرب بيل شانكلي.

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