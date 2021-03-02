30 مارس مواجهة الأخضر وفلسطين بمرسول بارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس تغييرات على بعض مواعيد المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس 2021 في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستلعب في مارس الحالي.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه «نتيجة تزايد تأثير جائحة كورونا والقيود الجديدة على السفر في عدة اتحادات وطنية، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تغيير على برنامج بعض المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس 2021».

واستقر الاتحاد الآسيوي على إقامة مباراة السعودية مع فلسطين في المجموعة الرابعة يوم 30 مارس، على استاد جامعة الملك سعود، بالرياض، فيما تقام مباراة طاجيكستان مع منغوليا في المجموعة السادسة يوم 25 مارس على استاد الجمهورية المركزي، بدوشانبي، وتقام مباراة منغوليا مع اليابان في ذات المجموعة يوم 30 مارس، على استاد فوكودا دينشي، بتشيبا.

وأضاف البيان»يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين وكافة أطراف اللعبة، وسوف يواصل العمل مع الاتحادات الوطنية لمراقبة الوضع في القارة».

وأكد «قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الباب أمام الاتحادات الوطنية لطلب استضافة مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يقوم بالإعلان عن الدول المضيفة في وقت لاحق، كما سيتم أيضا الإعلان عن برنامج المباريات المتبقية التي تقام خلال فترة المباريات الدولية من 31 مايو إلى الأول من يونيو 2021».