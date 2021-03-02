كرامر مديرا فنيا لأرمينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي أرمينيا بيلفيلد الألماني أمس تعاقده مع المدرب فرانك كرامر كمدير فني جديد بعقد يمتد حتى يونيو 2023. ويحل كرامر بديلا عن أوفه نيوهاوز. وتولى كرامر تدريب جرويتر فوت مرتين، كما درب هوفنهايم، وتولى تدريب فورتونا دوسلدورف، كما درب أيضا منتخبات ألمانيا تحت 18 عاما و19 عاما و20 عاما خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2019 قبل أن ينضم لفريق سالزبورج النمساوي كرئيس لتطوير قطاع الشباب في 2019 / 2020.

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