شكرا لقرائتكم خبر شالكه يعتزم التعاقد مع جراموزيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أمس أن شالكه الألماني يعتزم التعاقد مع ديميتريوس جراموزيس ليكون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفتا (بيلد) و(رور ناخريشتين) أن جراموزيس (42 عاما) هو أبرز المرشحين لخلافة كريستان جروس الذي أقيل من منصبه يوم الأحد، وسيحاول إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وسيتولى مدرب دارمشتاد السابق تدريب الفريق في الـ11 مباراة المتبقية بالدوري، وسيقوم بعملية إعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

ويتذيل شالكه ترتيب الدوري الألماني، حيث حصد تسع نقاط في 23 مباراة.

وحقق الفريق انتصارا وحيدا في الدوري هذا الموسم، ويبتعد بفارق 9 نقاط عن هيرتا برلين، الذي يحتل آخر المراكز في المنطقة الدافئة.