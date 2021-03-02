شكرا لقرائتكم خبر الزمالك يطالب ببدائل لإلغاء مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم بإيجاد حلول جذرية وبدائل لفكرة إلغاء مسحات الكشف عن فيروس كورونا للأندية خلال مباريات الدوري المحلي.

وذكر الزمالك في بيان رسمي «بالإشارة إلى التقارير الواردة والخاصة باتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وتحمل الأندية تكاليف إجراء هذه المسحات بمعرفتها قبل المباريات فإن إدارة نادي الزمالك تخاطب الجهات المسؤولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا».

وأضاف البيان «تحذر إدارة الزمالك من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعا من قبل مما يضع جميع الأندية (حتى الملتزمة منها بإجراء المسحات) تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجراء المسحات» .

وأوضح «وإذ تتحمل إدارة اتحاد الكرة عملية تنظيم المسابقة ومن واقع مسؤوليتها عن الحفاظ على عناصر اللعبة فإن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة وبالتنسيق مع وزارة الرياضة إيجاد آلية لضبط عملية المسحات بالمسابقة للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين».

وأكد البيان «تؤكد اللجنة على ضرورة النظر بعين الاعتبار لارتباط عدد من الأندية المصرية بمشاركات أفريقية، وقد يتسبب هذا القرار في إصابة عدد من لاعبي تلك الفرق وتأثر مشاركتها في البطولات».