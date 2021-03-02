اتجاه لتخفيف القيود على الرياضة في ألمانيا

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وتم إعداد مشروع القرار بواسطة مجموعة من مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزارة المالية وولايتي برلين وبافاريا، وحصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من عدة مصادر مستقلة.
وبحسب التقارير، فإن مشروع القرار لم يحظ بموافقة كل الولايات بعد، لكن سيتم العمل على التوصل لقرار نهائي في هذا الصدد خلال المحادثات الختامية مساء اليوم.
ووفقا للمرحلة الثالثة من عملية إنهاء الإغلاق، قد يتم السماح بممارسة الرياضات التي لا يوجد بها احتكاك مباشر وتقام بمشاركة مجموعات صغيرة (حتى عشرة أشخاص) في الأماكن المفتوحة، حيث يمكن للولايات البدء في تطبيقها اعتمادا على معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها.
وفي الخطوة التالية، قد يتم السماح بممارسة الرياضات التي لا يوجد بها احتكاك مباشر وتقام داخل القاعات، وكذلك الرياضات التي تقام في الأماكن المفتوحة وبها احتكاك مباشر، علما بأن الأنشطة الرياضية لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال المرحلتين الأولى والثانية من إنهاء الإغلاق.
وأشار مشروع القرار إلى أن المرحلة الثالثة من إنهاء الإغلاق قد يتم تطبيقها إذا ظل معدل الإصابة الأسبوعي أقل من 35 بشكل ثابت، لكن خطوات إنهاء الإغلاق قد تخضع لقيود حال ارتفاع معدلات الإصابة.
وخضعت الرياضة في ألمانيا لقيود منذ نوفمبر 2020، مع السماح فقط بإقامة الرياضات الاحترافية وبدون جمهور.
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