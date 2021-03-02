شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء بريطانيا يعرض استضافة مباريات إضافية بأمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن تستضيف بلاده مباريات إضافية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف.

وقال جونسون في تصريحات لصحيفة (ذا صن) البريطانية أمس «نحن نستضيف بطولة أمم أوروبا ويمكن أن نستضيف الدور قبل النهائي والنهائي».

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال «إذا كانت هناك أي مباريات ينبغي استضافتها، نحن جاهزون لاستضافتها بكل تأكيد».

وبسبب المشاكل الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا، يتم دراسة حلول أخرى لتنظيم البطولة. حتى الآن، حصل أكثر من ثلث البالغين في بريطانيا على لقاح فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخرا أنه ملتزم بتنظيم البطولة الأوروبية وفقا لشكلها المعلن من قبل، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام، في 12 مدينة بـ12 بلدا.

وأكد متحدث رسمي باسم جونسون الأسبوع الماضي «نركز على المباريات التي ينبغي لعبها في المملكة المتحدة».

ومن المقرر أن تستضيف لندن 3 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16ومباراتين في الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية التي تقام يوم 11 يوليو المقبل.

وتستضيف مدينة جلاسكو الأسكتلندية 3 مباريات في الدور التمهيدي ومباراة في دور الـ16.

وفي مقابلة مع صحيفة (ذا صن) أكد جونسون على أن بريطانيا العظمى تريد استضافة كأس العالم 2030 مع إيرلندا.

وقال رئيس الوزراء «نحن مهتمون للغاية بجلب كرة القدم إلى موطنها في 2030 أعتقد أنه المكان الأمثل لها».

وأضاف «إنه الوقت المناسب.

سيكون شيئا رائعا للغاية للبلاد».