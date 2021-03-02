شكرا لقرائتكم خبر إلغاء رياضات فروسية دولية في 10 دول أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيظل القرار الذي اتخذ بشأن فعاليات في دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وبولندا وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا قائما حتى 28 مارس، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي في بيان أمس الأول.
وذكر الاتحاد أن السلالة نشأت في مدينة بلنسية وتسببت بالفعل في تفشي المرض في 3 دول أوروبية أخرى على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء رياضات فروسية دولية في 10 دول أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.