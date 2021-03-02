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إلغاء رياضات فروسية دولية في 10 دول أوروبية

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- بواسطة أيمن الوشواش - ألغى الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية أحداثا دولية في 10 دول أوروبية بسبب (التطور السريع لسلالة شديدة العدوانية) من فيروس الهربس في الخيول.

وسيظل القرار الذي اتخذ بشأن فعاليات في دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وبولندا وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا قائما حتى 28 مارس، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي في بيان أمس الأول.

وذكر الاتحاد أن السلالة نشأت في مدينة بلنسية وتسببت بالفعل في تفشي المرض في 3 دول أوروبية أخرى على الأقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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