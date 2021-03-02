إلغاء رياضات فروسية دولية في 10 دول أوروبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغى الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية أحداثا دولية في 10 دول أوروبية بسبب (التطور السريع لسلالة شديدة العدوانية) من فيروس الهربس في الخيول.

وسيظل القرار الذي اتخذ بشأن فعاليات في دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وبولندا وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا قائما حتى 28 مارس، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي في بيان أمس الأول.

وذكر الاتحاد أن السلالة نشأت في مدينة بلنسية وتسببت بالفعل في تفشي المرض في 3 دول أوروبية أخرى على الأقل.