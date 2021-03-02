شكرا لقرائتكم خبر الجولة الـ21 .. أسبوع الأهداف وعودة (الهاتريك) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت نسبة الأهداف في المباراة الواحدة بالجولة الـ21 الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى 4 أهداف، حيث بلغت 32 هدفا خلال الـ 8 مباريات.

كما شهدت الجولة عودة الهاتريك بعد أن غاب عن الجولتين الماضيتين، حيث سجل لاعبان فقط، 6 أهداف هما ألكسندر بريجوفيتش (الاتحاد) وعبدالله المقرن (الرائد)، فيما سجل 4 لاعبين هدفين هم: سالم الدوسري من الهلال وستراند بيرق من أبها وسامي النجعي من النصر وفابيو أبرو من الباطن.

وصنفت الجولة الـ21 أقوى جولات الدوري وأكثرها تسجيلا للأهداف، حيث سجلت تعادلا وحيدا لحق فيه النصر بأبها في آخر دقيقة خلال المباراة التي شهدت تسجيل 3 أهداف في آخر 15دقيقة.

ولم تنته أي من المباريات بأقل من 3 أهداف، حيث فاز الفيصلي على الأهلي 2/ 1، وهي ذات النتيجة التي فاز بها المتصدر، فريق الشباب على ضمك، وتغلب الباطن على الوحدة 3 / 0، وبذات النتيجة فاز التعاون على الاتفاق، فيما فاز الرائد على العين 4 /0، وقسا الهلال على الفتح 5 / 2 في الأحساء.

وحافظ الشباب على صدارة الفرق بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة، ليصبح الأكثر نقاطا وتسجيلا للأهداف (44) والأكثر فوزا بواقع 13 انتصارا.

وفيما عزز الشباب صدارته، أزم العين موقفه بالبقاء في مؤخرة الترتيب، واحتضن جميع الأرقام السلبية، حيث بات أقل الفرق نقاطا (15 نقطة) وأقلها فوزا (3 انتصارات) وأكثرها تلقيا للأهداف (44 هدفا) وأقلها تسجيلا للأهداف (22 هدفا).

فيما تساوت أندية الاتحاد والقادسية والفيصلي كأكثر الفرق تعادلا، بواقع 8 مرات، وبقي الهلال بجانب التعاون كأقل الفرق استقبالا للأهداف.

أرقام من الدوري

