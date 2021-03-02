شكرا لقرائتكم خبر فروسية حائل تنظم السباق الـ19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم حفل سباقه الـ19 للموسم الحالي، وذلك على جوائز مقدمة من أعضاء مجلس إدارة الميدان، وهي 4 سيارات. وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط مسافتها جميعا 1600م.



كانت هذه تفاصيل خبر فروسية حائل تنظم السباق الـ19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.