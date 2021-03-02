ضبط الهلال والنصر بعدد من العقوبات

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وأقرت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على رئيس نادي النصر صفوان السويكت، لدخوله أرض ملعب مباراة الديربي، وفقا لتقرير مراقب المباراة، إضافة إلى تغريم النادي 22.5 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرضية الملعب بداية الشوط الثاني.
وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية ألف ريال على حارس مرمى النصر وليد عبدالله، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وفقا لتقرير المراقب الصحي للمباراة.
كما عاقبت اللجنة لاعب وسط الهلال سالم الدوسري، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لرفضه الحضور لمنطقة المقابلات الإعلامية (الفلاش انتر فيو).
وأشار القرار إلى أن العقوبة غير قابلة للاستئناف وفقا لأحكام المادة «139» من اللائحة، بجانب عقوبة أخرى على نادي الهلال، 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة.
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