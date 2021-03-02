اخبار الرياضه

ضبط الهلال والنصر بعدد من العقوبات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر ضبط الهلال والنصر بعدد من العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، رئيس مجلس إدارة نادي النصر ولاعبا من الفريق، بجانب لاعب من الهلال، إضافة إلى غرامة على الناديين، وذلك نتيجة ارتكابهم مخالفات في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين بالجولة الـ20 من دوري الأمير للمحترفين على ملعب مرسول بارك، والتي انتهت بفوز النصر 1 - 0.

وأقرت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على رئيس نادي النصر صفوان السويكت، لدخوله أرض ملعب مباراة الديربي، وفقا لتقرير مراقب المباراة، إضافة إلى تغريم النادي 22.5 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرضية الملعب بداية الشوط الثاني.

وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية ألف ريال على حارس مرمى النصر وليد عبدالله، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وفقا لتقرير المراقب الصحي للمباراة.

كما عاقبت اللجنة لاعب وسط الهلال سالم الدوسري، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لرفضه الحضور لمنطقة المقابلات الإعلامية (الفلاش انتر فيو).

وأشار القرار إلى أن العقوبة غير قابلة للاستئناف وفقا لأحكام المادة «139» من اللائحة، بجانب عقوبة أخرى على نادي الهلال، 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط الهلال والنصر بعدد من العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا