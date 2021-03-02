الفيصلي صائد كبار دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحق فريق الفيصلي لقب صائد الكبار في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن بات مصدر قلق وإزعاج للفرق الكبيرة، بل أصبح المرشح الأول للفوز على الفرق الكبيرة مثل الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والشباب.

ومنذ عودة الفيصلي لدوري المحترفين موسم 2010 - 2011 مرة أخرى، بعد الأولى في موسم 2006 - 2007، أعلن نفسه منافسا قويا يقارع الكبار ويحرجهم، حيث استطاع في موسم العودة أن يحصل على المركز السابع ويتأهل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين في ذلك الوقت.

في هذا الموسم وحتى الجولة 21 الحالية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استطاع أن يحقق 9 نقاط من أمام الفرق الخمسة الكبار من أصل 29 نقطة محتلا بها المركز التاسع.

وحقق الفيصلي في آخر جولتين الفوز على قطبي مدينة جدة، حيث فاز على الأهلي 2 - 1 والاتحاد 3 - 1 وتعادل مع الهلال والشباب والاتحاد (في الدور الأول) وتبقت له 3 مواجهات أمام كبار مدينة الرياض النصر والهلال والشباب.

ويعد متصدر الدوري في النسخة الحالية حتى نهاية مباريات الجولة الـ21، فريق الشباب أكثر فريق فاز عليه الفيصلي، حيث كسبه 4 مرات خلال تاريخ مواجهاتهما بالدوري.

ويسعى الفيصلي في هذا الموسم للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يمتلك 29 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريقي الاتحاد والأهلي صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويملك أيضا فرصة المشاركة المباشرة في دوري أبطال آسيا في حالة فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد الفيصلي من الفرق الناجحة في صقل المواهب الجديدة أو إعادة توهج المواهب التي انطفأت، مثل الظهير الحالي محمد قاسم الذي انضم إليه قادما من الاتحاد، حيث بات مطلبا للكبار (الشباب والهلال والنصر والأهلي)، وذلك على خطى حمدان الشمراني الذي توهج في الفيصلي بعد قدومه من الأهلي لينتقل للاتحاد، وأيضا لاعب النصر السابق خالد الغامدي الذي انتقل من الفيصلي إلى الشباب لكنه تعرض إلى إصابة غيبته هذا الموسم.

أما أبرز لاعب اكتشفه الفيصلي فكان لاعب النصر الحالي سلطان الغنام الذي انضم للفيصلي عام 2015 قادما من الزلفي، حيث إنه يمثل حاليا أحد أهم العناصر في النصر.

نتائج الفيصلي أمام الكبار الموسم الحالي







تعادل مع الاتحاد 1 - 1 في الدور الأول وفاز عليه 3 - 1 في الدور الثاني



خسر من الأهلي 1 - 2 في الدور الأول وفاز عليه 2 - 1 في الدور الثاني



خسر من النصر 2 - 3 في الدور الأول، (مباراة الدور الثاني بالأسبوع الـ26)



تعادل مع الشباب 1 - 1 في الدور الأول (مباراة الدور الثاني في الأسبوع الـ29)



تعادل مع الهلال 1 - 1 في الدور الأول (مباراة الدور الثاني في الأسبوع الـ30 الأخير)



أول فوز للفيصلي على الكبار