شكرا لقرائتكم خبر مايكون يعود مجددا لدفاعات النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصل إلى الرياض اليوم، المدافع البرازيلي مايكون قادما من دولة البحرين للانضمام إلى فريقه النصر، حيث سيخضع إلى حجر صحي لمدة 3 أيام قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب استبعد من قبل إدارة النادي عن تمثيل الفريق قبل نهائي كأس السوبر أمام الهلال في أواخر يناير الماضي بعد أن طالب بمستحقاته المالية من رواتب متأخرة، إلا أن الإدارة رأت ضرورة عودته وتواجده بالفريق على أن تتم تسوية كافة المستحقات.

وتأتي عودة مايكون في ظل تراجع الفريق وحاجته الماسة إلى خدمات مايكون، ولا سيما أن النصر تنتظره استحقاقات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا وما تبقى من مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ»مكة» أن المدرب الكرواتي الين هورفات ينوي إجراء العديد من التغييرات الفنية على خارطة الفريق بعد نتيجة أمس الأول أمام أبها في الجولة الـ21 والتي انتهت بالتعادل 2 /2، حيث سيعتمد على سامي النجعي وخالد الغنام وعبدالفتاح عسيري ضمن خطته الفنية لمواجهة الاتفاق الجمعة المقبل، فيما لم يتحدد مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من حيث عودته للتشكيلة، وذلك لعدم جاهزيته البدنية.

وعلى ذات الصعيد تأكدت إصابة اللاعب أيمن يحيى في عضلات البطن وأصبح خارج حسابات الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتاج يحيى إلى تدخل جراحي بعد أن تجددت إصابته التي تعرض لها قبل شهر.