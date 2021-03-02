الحزام الأسود الفخري هدية لوزير الرياضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحزام الأسود الفخري لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، عرفانا وتقديرا على دعمه للرياضة بشكل عام واتحاد الكاراتية بشكل خاص. وسلم الحزام الأسود رئيس اتحاد الكاراتيه إبراهيم القناص، بمكتبه أمس، الذي قدم الشكر والعرفان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه بالكاراتيه، الذي أثمر عن تحقيق عدد من الإنجازات كان آخرها أول ميدالية ذهبية أولمبية عن طريق البطل محمد العسيري، في أولمبياد الشباب الأخير الذي أقيم في الأرجنتين، بجانب تحقيق عدد من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية الأولمبية، وكذلك تحقيق عدد من الميداليات في البطولات العالمية القارية والدولية والإقليمية.



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