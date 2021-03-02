مباريات الأهلي والاتحاد بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباريات الاتحاد والأهلي بالجولتين الـ22 و23 إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك لاستمرار أعمال الصيانة في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية «الجوهرة المشعة».

ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الجولة الـ22، ثم يقابل الشباب في الجولة الـ23، بينما يلعب الأهلي ضد ضمك، والنصر تواليا.

كما قررت اللجنة تقديم مباراة الوحدة وأبها في الجولة الـ25 من الدوري، لتقام الاثنين 15 مارس الحالي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، نظرا لارتباط الوحدة بمباراة الملحق ضمن دوري أبطال آسيا 2021 الأربعاء 7 أبريل المقبل.