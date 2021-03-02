شكرا لقرائتكم خبر مباريات الأهلي والاتحاد بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الجولة الـ22، ثم يقابل الشباب في الجولة الـ23، بينما يلعب الأهلي ضد ضمك، والنصر تواليا.
كما قررت اللجنة تقديم مباراة الوحدة وأبها في الجولة الـ25 من الدوري، لتقام الاثنين 15 مارس الحالي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، نظرا لارتباط الوحدة بمباراة الملحق ضمن دوري أبطال آسيا 2021 الأربعاء 7 أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الأهلي والاتحاد بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.