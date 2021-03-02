شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يدعم ملف مشترك لبريطانيا وأيرلندا لاستضافة مونديال 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الثلاثاء، دعمه لملف مشترك بين إنجلترا، إسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية من جهة وجمهورية أيرلندا من جهة أخرى من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم عام 2030.

وسيفتح الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» العام المقبل الباب رسمياً أمام تقديم الملفات لاستضافة الحدث العالمي. وتبحث اتحادات كرة القدم في المملكة المتحدة وأيرلندا في دراسة عن الخيارات المتاحة لتقديم ملف مشترك. وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة «ذي صن»: إننا حريصون جداً لجلب كرة القدم إلى بلادنا في 2030 أعتقد أنه المكان المناسب، إنجلترا هي مهد كرة القدم، إنه الوقت المناسب. سيكون أمراً رائعاً للبلاد.

وأشار الاتحاد الانجليزي للعبة عبر حسابه على تويتر إلى أنه يرحّب: بتعهد الحكومة بتقديم 2,8 مليون جنيه استرليني لتقديم محتمل لملف استضافة كأس العالم 2030.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم واتحادات اللعبة في إسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا الاثنين: يسعد اتحادات كرة القدم والشركاء الحكوميون في المملكة المتحدة وأيرلندا التزام الحكومة البريطانية بدعم ملف محتمل من خمسة اتحادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، تنظيم كأس العالم لكرة القدم سيوفر فرصة رائعة لتحقيق فوائد ملموسة لدولنا. إذا تم اتخاذ قرار لتقديم ملف مشترك، فسنتطلع إلى تقديم مقترحاتنا إلى الفيفا ومجتمع كرة القدم حول العالم.

ولم تستضف إنجلترا نهائيات المونديال منذ فوزها باللقب على أرضها في عام 1966.

وتعتبر لندن، غلاسكو ودبلن ضمن المدن الـ12 المقرر أن تستطيف مباريات في كأس أوروبا لكرة القدم المؤجلة من صيف 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.(أ ف ب)