«دبليو12»... سلاح هاميلتون لـفك الارتباط مع شوماخر

كشف فريق مرسيدس للفورمولا واحد، النقاب عن سيارته الجديدة «دبليو12» التي ستكون السلاح الأبرز بين يديّ بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، في سعيه للقب ثامن قياسي في البطولة العالمية، وفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وللعام الثاني على التوالي صممت الحظيرة البريطانية سيارة تحمل اللون الأسود، تعبيراً عن تضامنها مع الحملة ضد العنصرية، واحتراماً لمشاعر هاميلتون صاحب البشرة السمراء الذي يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً.

أما اللون الفضي الشهير للأسهم الفضيّة، فقد طغى فقط على القسم الخلفي للسيارة.

وقال هاميلتون في شريط تصويري على هامش حفل إطلاق سيارته الجديدة: في الماضي، كان هدفي الأساسي مجرد الفوز بالبطولة، هذا العام، يتعلق الأمر بتعزيز التنوع وضمان اتخاذ كافة الإجراءات.

وتطرق ابن الـ36 عاماً، إلى مدة عقده بعدما مدد شراكته مع مرسيدس لفترة عام واحد فقط، في بداية فبراير/ شباط، فقال: أنا في موقع مميز لكوني حققت معظم الأشياء التي أردت تحقيقها. لذا ليست هناك حاجة حقيقية للتخطيط للمستقبل البعيد، رغبت فقط في عام.

وتابع الفائز بـ95 جائزة كبرى وهو رقم قياسي آخر: لاحقاً، بإمكاننا أن نتباحث حول إمكانية القيام بالمزيد. وفي إطار رغبة محتملة في المنافسة خلال الأعوام القادمة في ظل القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2022 والتي توعد بثورة صغيرة وبعدالة رياضية.

وبانتظار هذا التبديل الجذري، تم تجميد معظم عمليات التطوير حتى نهاية عام 2021، لذا فإن سيارة مرسيدس الجديدة تشبه إلى حد كبير طراز العام الماضي، على غرار باقي السيارات، باستثناء بعض التعديلات بسبب القوانين الجديدة المتعلقة بالناحية الانسيابية.

وللعام الخامس توالياً، سيكون الفنلندي فالتيري بوتاس إلى جانب هاميلتون البطل السباعي الذي يتقاسم الرقم القياسي بعدد ألقاب السائقين مع الأسطورة شوماخر (7 لكل منهما).(أ ف ب)