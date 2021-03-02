شكرا لقرائتكم خبر عن «الديربي» يكلف النصر والهلال 73 ألف ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كلفت المخالفات التي ارتكبها قطبا الرياض النصر والهلال في مباراتهما الدورية، الثلاثاء الماضي، 73 ألف ريال، بعد أن أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق حزمة غرامات شملت رئيس نادي النصر صفوان السويكت (20 ألف ريال) بسبب نزوله الملعب بعد نهاية المباراة التي كسبها النصر 1-صفر. وتم تغريم فريق النصر 22 ألف درهم لتأخره في النزول في الشوط الثاني، وألف ريال بحق وليد عبدالله لمخالفته البروتوكول الصحي. وفي الجانب الآخر، لحقت بالهلال غرامة 10 آلاف ريال لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراوات، وتغريم سالم الدوسري 20 ألف ريال لعدم حضوره إلى المقابلة الإعلامية بعد المباراة.