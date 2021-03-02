شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المصرى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز، بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط، ضغط واستحواذ من فريق بيراميدز، وسط تراجع وتأمين دفاعى لفريق المصرى، الذى اعتمد بشكل كبير على الهجمة المرتدة لكن التمركز الدفاعى للاعبى الفريق السماوى منع الخطورة عن مرمى شريف إكرامى.

وشن لاعبو بيراميدز العديد من الهجمات على مرمى الفريق البورسعيدى لكن جميعها بدون عنوان، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات ، وتعادلا فى ثلاث مباريات، سجل المصرى 16 هدفا مقابل 8 فقط لبيراميدز.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق، خط الهجوم: دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء: جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر.

فيما ضم تشكيل المصرى كلاً من.. أحمد مسعود فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى – سعيدو، فى الوسط.. أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين، فى الهجوم.. محمد جريندو - عمرو موسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد ، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف.