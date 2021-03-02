شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة الجائزة الكبرى " بريميرليج" التى تقام بتركيا فى الفترة من 10 إلى 15 مارس الجارى ، بأسطنبول .

وجاءت القائمة التى أعلنها الجهاز الفنى لتضم كل من محمد صلاح ، على الصاوى ، عبدالرحمن حاتم ، طه طارق ، عبد الله ممدوح ، محمد أحمد ، ، ياسمين حمدى ، فريال أشرف ، شيماء ابو اليزيد ، سارة عاصم ، اية هشام ، ريم سلامة ، سهيلة أحمد ، حبيبة ماجد ، زياد محمد ، يوسف أشرف ، على الكومى، اسماء مجدى ، تقى هشام .

ويرافق البعثة رئيسا للبعثة ، و حكمان ، و طبيب و أدارى ، و 3 مدربين ، حيث يتولى صالح عبج القادر رئيسا للبعثة ، و أشرف أحمد اداريا ، و احمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان ، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، و محمد عبد الرحمن .

وكانت شياء ابو. اليزيد لاعبة المنتخب قد أعلنت اعتزالها اللعب ، لكنها تراجعت عن القرار ، لحقق حلمها فى التأهل الى اولمبياد طوكيو و تحقيق ميدالية أولمبية