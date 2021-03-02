شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته بدون راحة عقب الهزيمة من إنبي بهدف نظيف أمس، وذلك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية.

ويلتقي زعيم الثغر، بقيادة مدربه حسام حسن، بنظيره الإنتاج الحربي في أول ظهور للمدرب الجديد أحمد كشري خلفا لحمادة صدقي، في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز في الخامسة عصر الجمعة المقبل.

وبدأ مران الاتحاد السكندري في الخامسة مساء بتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام إنبي، إضافة إلى انضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف، والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة وعزاء والده الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

وفاز فريق إنبى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الاثنين على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولى رامى صبرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم، ويحتل إنبى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان أيضا .