شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يعادل رقم معلول.. الثنائي يصنعان نصف أهداف الأهلي هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر في صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في صفوف النسور الحمر، بعد الهدف الذى صنعه للنيجيري جونيور أجايي في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وصنع محمد مجدي أفشة الهدف الخامس له في الموسم الحالي، وهو نفس الأهداف التي صنعها علي معلول، ليصنع الثنائي قرابة نصف أهداف النسور الحمر هذا الموسم، والذي سجل 21 هدفا منهم 10 أهداف من صناعة أفشة ومعلول.

ويتربع الأهلي على صدارة أقوى هجوم في الدوري بالتساوي مع الزمالك، حيث سجل لاعبيه 21 هدفا، ولكن الأهلي سجلهم في 10 مباريات، فيما سجلهم الزملك في 13 مباراة.

وبات أفشة من أهم اللاعبين في تشكيلة بيتسو موسيماني المدير الفني منذ توليه القيادة الفنية، خاصة بعد هدفه الغالي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي قاد النسور الحمر للتتويج باللقب لغائب بعد 7 سنوات عجاف.