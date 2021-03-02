شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكتفي بتعادل سلبي أمام المقاولون في مباراة الجمل التكتيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

كان المقاولون العرب الأكثر نشاطا واستحواذا على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة ولكن تسرع لاعبيه وغياب التركيز لم يمكنهم من ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.

وشهدت الدقيقة 19 إجراء المقاصة تغيير اضطراري بنزول الليبي مفتاح طقطق بدلا من المدغشقري باولن فوافي بسبب شكوى الأخير من الإصابة وعدم قدرته على استكمال المباراة.

واحتسب طارق مجدي حكم المباراة ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 27 بداعي عرقلة مفتاح طقطق من قبل فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الفار ويستدعي الحكم الذي تراجع عن قراره وطالب باستكمال اللعب وإسقاط الكرة.

وكانت الأفضلية على مدار الـ45 دقيقة لصالح المقاولون العرب، ولكن لاعبيه فشلوا في فك شفرة دفاع الفريق الفيومي، لينته الشوط بدون أهداف.

وشهدت المباراة عمل فني مميز من قبل الجهازين الفنيين للفريقين على مستوى الجمل التكتيكية والتعامل الجيد مع المباراة، ولكن غابت عنها الأهداف، حيث أظهر الفريقين جمل تكتيكية منظمة من أجل اختراق خطوط الفريق المنافس، ولكن بدون جدوى

وجاءت أحداث الشوط الثاني أهدى مما كانت عليها في الشوط الأول ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى الفريقين عكس الـ45 دقيقة الأولى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة وصل المقاصة للنقطة 24 في المركز الثالث متساويا مع الأهلي صاحب المركز الثاني في النقاط، ولكن يتفوق الأحمر بفارق الأهداف والمباريات المؤجلة، فيما ارتقى المقاولون للنطقة الـ15 في المركز الثالث عشر.