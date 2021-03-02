شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يختبر 90 لاعبا في 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 أنه تم اختبار 90 لاعبا في معسكر المنتخب ، والذى أقيم على 3 مراحل ،تمهيداً لاختيار الأفضل من بين هؤلاء اللاعبين.

تابع محمود جابر لـ " الخليج 365 " أن المعسكر الذى أنطلق منتصف فبراير الماضي تم تقسيمه على 3 مراحل الأولي كانت أيام السبت و الأحد و الإثنين ، ثم مرحلة ثانية أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس ، ثم مرحلة ثالثة بمجموعة جديدة من اللاعبين أيام السبت و الأحد والإثنين.

أضاف المدير الفني لمنتخب 2003 أنه سيحدد خطة الفريق في الفترة المقبلة ومتابعة دوري الجمهوية و المناطق لإختيار عناصر أخري خلال الفترة المقبلة ، و أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.

حرص الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأولمبي والطبي على التواجد مع منتخبى 2003 و2006 في المعسكر المقام حاليا بالملعب الفرعي باستاد القاهرة لحين تعيين جهاز إدارى وطبى للمنتخبين الجدد.

وتواجد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي ومدير المنتخبات ومعه محمد عشرى إداري المنتخب الأولمبي وأيمن سليمان إداري المنتخب المتواجد حاليا في منتخب 2006 وعيد سليمان عامل المهمات المتواجد في معسكر منتخب 2003 وأيمن زين طبيب المنتخب الأولمبي مع منتخبي2003 و 2006 في المعسكر الذى انطلق أمس السبت.