شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة يدرس الانسحاب من الدوري بسبب أخطاء التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن فريقه كان له ضربة جزاء واضحة والحكم طنشها في البماراة التي أقيمت اليوم بين سموحة والجونة وانتهت بالتعادل 2/ 2 في لقاء شهد 3 ركلات جزاء.

وكتب فرج عامر على حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "الفار نادى على الحكم وقالة ارحمنا فى ضربة جزاء ما تفضحناش فرج عامر أيده تقيلة ( الكلام دة حصل بالحرف الواحد) واتحسبت ضربة الجزاء وتعادل سموحة، ده التعادل العاشر، 6 من التحكيم واربعة من لعب".

وأضاف رئيس سموحة: "الحكم يطنش ضربةً جزاء لنادى سموحة واضحة للاعمى فى الدقيقة ٨٤ بل بالعمس حسبها لمسة يد على اسلام جمال".

وأوضح فرج عامر: "نفكر جديا في الانسحاب من الدوري العام بعد فضيحة التحكيم التي تحدث في الجونة الآن بعد تقدم سموحة بهدف واحتساب 15 ضربة ركنية لصالح سموحة وسيطرة تامة من سموحة الحكم يحسب ضريتي جزاء مضحكتين علي سموحة ليتقدم الجونة بهدفين لهدف لسموحة".



فرج عامر

تقاسم فريقى الجونة وسموحة نقاط المباراة التي جمعت بينهما بعد إنتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

تقدم مصطفى فتحي صانع ألعاب سموحه لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 11 من لمسة سحرية للمغربى عبد الكبير الوادى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة بيمينه سكنت الزاوية اليمنى لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة ، قبل أن يتعادل عمر السعيد للفريق الساحلي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء أحتسبها محمد سلامة ميدو حكم المباراة بعد اللجوء للفار .

وفى الدقيقة الثانية احتسب محمد ميدو حكم المباراة ضربة جزاء ثانية للجونة يتصدى لها نفس اللاعب عمر السعيد ويضعها قوية في مرمى سموحه معلنا تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف ـ وفى الدقيقة 90 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لسموحه يتصدى لها مصطفى فتحى ويضعها قوية على يمين حاري الجونة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى 21 نقطة في المركز السابع ، بينما رفع سموحه رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب .