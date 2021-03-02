شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحضر اجتماع كباتن الزمالك واللاعبين "أون لاين" بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، بسبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وحضر شيكابالا اجتماع كباتن الزمالك الثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي وحازم إمام مع زملائهم بالفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء، أون لاين، نظرا لتواجده خارج النادي لأداء البرنامج العلاجي.

وشدد شيكابالا خلال جلسة كباتن الزمالك مع اللاعبين، على ضرورة التركيز في المباريات القادمة، والتعلم من أخطاء المواجهات الأخيرة، التي وقع فيها اللاعبين، لتصحيح المسار ومصالحة الجماهير الغفيرة التي تساند وتدعم الفريق طوال الوقت مهما كانت النتائج والظروف.

وأوضح شيكابالا خلال الجلسة، أنه يثق في كافة اللاعبين لأن الزمالك يمتلك كوكبة من النجوم في كافة المراكز داخل المستطيل الأخضر، ويمكن للفريق حصد كافة البطولات سواء داخل مصر أو خارجها لكن بشرط التركيز في المباريات.

من ناحية أخري، استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء وادي دجلة الأخير في الدوري تدريبات استشفائية فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية.

وخسر فريق الزمالك النقطة رقم 9 فى مشواره بالدورى الممتاز، بعد التعادل المفاجئ أمام وادى دجلة بدون أهداف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، بإستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة عشر للمسابقة، ليكتفى بحصد نقطة واحدة فقط فى لقاء الفرص الضائعة وتألق محمد عبد المنصف حارس دجلة، ويرفع رصيده عند النقطة 30 فى صدارة الترتيب انتظارا لخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة حيث لعب الزمالك 13 مباراة بينما لعب الأهلى 10 مباريات فقط حتى الآن.