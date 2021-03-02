شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة "كباتن الزمالك" مع اللاعبين بعد تعادل دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ثلاثى الكبار، في صفوف فريق الزمالك، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي وحازم إمام كباتن الفريق الكروي، جلسة خاصة مع زملائهم بالفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وشهدت جلسة ثلاثى الزمالك مع زملائهم، المطالبة بضرورة التركيز في المباريات القادمة، وتحسين النتائج، بسبب حالة الاستياء التي ظهرت لدي الجماهير بعد السقوط في فخ التعادل 3 مباريات والخسارة أمام المحلة بالدوري بخلاف التعادل في أول جولتين من مباريات دوري الأبطال أمام مولودية الجزائر وتونجيت.

وأكد كباتن الزمالك خلال الحديث مع زملائهم، أن الجماهير قدمت الدعم المطلوب للفريق طوال الفترة الماضية، رغم كثرة التعادلات على الصعيد المحلي والأفريقي وضياع لقب دوري الأبطال الأفريقي أمام الأهلي الموسم الماضي، لكن لا تزال الجماهير تدافع عن الفريق واللاعبين، لذلك يجب بذل أقصي جهد لديهم لتحسين النتائج ومصالحة الجماهير.

في ذات السياق، أجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك مع اللاعبين، للحديث عن المرحلة الماضية والقادمة، وطالبهم بضرورة تحسين المسار والعودة للنتائج الإيجابية، خاصة أن الفترة القادمة لا يمكن أن تشهد أي تراجع آخر، ويجب تحسين النتائج سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

وخسر فريق الزمالك النقطة رقم 9 فى مشواره بالدورى الممتاز، بعد التعادل المفاجئ أمام وادى دجلة بدون أهداف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، بإستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة عشر للمسابقة، ليكتفى بحصد نقطة واحدة فقط فى لقاء الفرص الضائعة وتألق محمد عبد المنصف حارس دجلة، ويرفع رصيده عند النقطة 30 فى صدارة الترتيب انتظارا لخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة حيث لعب الزمالك 13 مباراة بينما لعب الأهلى 10 مباريات فقط حتى الآن.